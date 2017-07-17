Murat Dalkılıç'ı isyan ettiren haber!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur hakkındaki iddiaya eşi Murat Dalkılıç sert çıkıştı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç geçtiğimiz yıllarda evlenerek hayatlarını birleştirdiler.



Ancak ikili hakkında son zamanlarda magazin dünyası sürekli bir iddia ortaya atıyor. Çiftin arasının bozulduğu ve evlerini ayırdığı iddiaları düzenli aralıklarla magazin dünyasının gündemine geliyor. Çift her seferinde bu iddiayı kabul etmeyerek, evliliklerinin devam ettiği açıklamasında bulundu.



Magazin dünyası şimdi de Dalkılıç'ın evi terk ettiği, Boluğur'un da tatilde olduğu iddiasını gündeme getirdi. Bir de Boluğur'un Serdar Bilgili'nin yatında göründüğüne dair iddialara ortaya atılınca Dalkılıç'tan sert tepki geldi.

Bugüne kadar magazine saygı duymaya çalıştıklarını belirten Dalkılıç, sosyal medya hesabına şu cümleleri yazdı: "Günlerdir hakkımızda çıkan birçok habere ailece tepkisiz kalarak tepkimizi gösterdik. Eşim de, ben de anlayışlı olup, magazine saygı duymaya çalışıp hep pozitif olduk. Söz konusu ailemin namusu olunca artık bu yapılan yalan haberi 'şerefsizlik' olarak nitelendiriyorum. Adice yapılan bu yalan haberle ilgili hukuksal süreç derhal başlatılacaktır.



Saygılarımla… Murat Dalkılıç"