Müslüm filmi rekora adım adım gidiyor

2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, 26 Ekim'de seyircisiyle buluşmuştu. 785 salonda gösterilen film, 23 günde 4 milyon barajını aştı

Müslüm filmi rekora adım adım gidiyor
20 Kasım 2018 Salı 15:56

Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı 'Müslüm' filmi, şu ana kadar 4 milyon 357 bin 623 kişiyi sinema salonlarına çekmeyi başardı.

Sadece geçtiğimiz hafta sonu 4 milyon 357 bin 623 TL hasılat yapan yapım, vizyona girdiği ilk günden itibaren ise toplam 58 milyon 462 bin 173 TL hasılat elde etti. (Milliyet)

Etiketler; #müslüm #gişe #rekor
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