Mustafa Ceceli'den ilginç hareket: Polisi görünce kaçtı

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, kontrol noktasında polisten kaçtı

Olay İstanbul Etiler'de meydana geldi. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, aracı polis kontrol noktasında yaklaşınca gaza bastı ve kaçtı. Bunu gören polis Ceceli'nin peşine düştü.



Polis ve ünlü şarkıcı arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Ünlü şarkıcı Levent'te polise izini kaybettirdi. O sırada da ünlü şarkıcının o sırada aracında olduğu belirlenen kadın arkadaşını araçtan indirdiği öğrenildi.



Ancak polis takipten vazgeçmedi. Ceceli'nin cipini tespit eden polis, Zincirlikuyu civarında ünlü şarkıcının aracının önünü kesti. Ünlü şarkıcıya alkol testi yapan polis, ölçüm değerinin 0 promil olduğunu tespit etti.



Ünlü şarkıcı neden kaçtığına yönelik soruya ise 'Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü' açıklaması yaptı.



İddiaya göre Ceceli, DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora'ya yeni şarkısını dinletiyordu. Ceceli'nin yolda Bora'yı indirdiği öğrenildi.



Ceceli'ye kontrol noktasından kaçmak ve devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak suçlamasıyla 301 TL ceza kesildi. (Habertürk)