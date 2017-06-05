9 yıllık eşi ile boşandıktan 5 gün sonra başka biriyle birlikte olduğu ortaya çıkan Mustafa Ceceli, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 9 yıldır evli olduğu Sinem Ceceli'den geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Ceceli'nin boşanmasının ardından Ceceli'nin Selin İmer'le birlikte olduğu iddia edilmiş ve daha sonra da fotoğraflar ortaya çıkmıştı.



Konuyla ilgili Mustafa Ceceli'den bir açıklama geldi. Kendisinin bu süreçte sustuğunu belirten Ceceli, sustukça da olayların çarpıtıldığını iddia etti. Selin İmer'le olan ilişkisinin boşanma kararı sonrası başladığını belirten Ceceli, bunun boşanma sebebi gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi.



Bilgisayarına gizlice girildiğini ve İmer'le olan fotoğraflarının e-postasından alındığını da iddia eden Ceceli, fotoğrafların piyasaya sürülmesi için boşanma protokolündeki isteklerin yerine getirilmesinin beklendiğini de ileri sürdü.



Ceceli'nin açıklaması şöyle:



