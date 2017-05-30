Mustafa Ceceli yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli hızlı çıktı. Geçtiğimiz günlerde boşanan Ceceli'nin yeni bir sevgili bulduğu öğrenildi

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 9 yıllık eşinden 5 gün önce boşanmıştı. Boşandıklarını sosyal medya hesabından duyuran Ceceli, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.



Ceceli şimdi de yeni bir ilişkiye başladığı haberiyle gündeme geldi. İddiaya göre Ceceli, şu aralar sosyetik güzel Selin İmer ile birlikte. Playboylarla yaşadığı aşklarla gündeme gelen İmer'in adı en son Hakan Baş ile duyulmuştu.



Geçtiğimiz günlerde boşanan Ceceli, oturduğu evi eski eşine vermiş ve 3 milyon TL de tazminat ödemişti. Ceceli'nin bir tane de çocuğu bulunuyor.





