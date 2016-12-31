Mustafa Topaloğlu, dayak iddiasına yanıt verdi

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, eşini dövdüğü iddialarıyla ilgili "Dayanamadım elimin tersiyle salladım. Belki yüzüğüm geldi. O şekilde zarar göreceğini tahmin etmemiştim" dedi

Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıllık imam nikahlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.



"ELİMİN TERSİYLE SALLADIM"



Konuyla ilgili Uçankuş'a açıklamalarda bulunan Mustafa Topaloğlu, dayak iddialarıyla ilgili "Bana karşı suçlamalarda bulundu ben de dayanamadım elimin tersiyle salladım. Belki yüzüğüm geldi. O şekilde zarar göreceğini tahmin etmemiştim" dedi.



"ONURUMA DOKUNDU"



Eşinin Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına çıkmasına bir hayli şaşırdığını belirten Topaloğlu, "Ben insanım ya. Onuruma dokundu. Tembih etmişim yapma diye. Olay bu. Sabah bir bakıyorum yayında... Sanki bilmiyorlar Mustafa Topaloğlu kim?" şeklinde konuştu.



"TÜKİYE'NİN BÜYÜK ZENGİNLERİ..."



Eşinin çok para harcamasından da dert yanan Topaloğlu, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin büyük zenginleri sanmıyorum ki onun kadar para harcamıştır. Kimin kimde ne kadar hakkı var. Allah'a inanıyorsalar bırakalım o yargıyı oraya. Annesi ufakken bir olay geçirdiğini söyledi. Bana da 'idare edin' dedi."



"SAYGIYI UNUTMAYALIM"



Son olarak sözlerini saygıyı unutmayalım diyerek noktalayan türkücü, "Kavga olur büyütmekle kimin eline ne geçer? İnsanlar barış sevgi mutluluk içinde yaşasın. Ama bir şeyi unutmayalım. O da saygı" dedi.