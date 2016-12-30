Mustafa Topaloğlu'na eşinden şok suçlama!

Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıllık eşine şiddet uyguladığı haberi gündeme bomba gibi düştü

Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıllık eşi Derya Topaloğlu, eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Morarmış yüzünü Instagram sayfasından paylaşan Derya Topaloğlu, olayı da anlattı.



Kendisini o hale 18 yaşından bu yana yanında olduğu Mustafa Topaloğlu'nun getirdiğini belirten Derya Topaloğlu, oturduğu sitenin kafetaryasında kadın arkadaşlarıyla birlikte iken eşinin gelip birden bire kendisine yumruk attığını söyledi. Yumruk yüzünden gözünün kemiğinin kırıldığını anlatan kadın, bir ameliyat geçirdiğini ve şuanda da ailesiyle birlikte yaşamaya başladığını belirtti. Komşularının her şeye tanık olduğunu belirten Derya Topaloğlu, sebepsiz kavgaları fazlaca yaşadıklarını ve bu son yumrukla da evliliklerinin bittiğini belirtti.



Renkli Sayfalar programına da telefonla bağlanan Derya Topaloğlu, 15 yıldır evli olduklarını ve eşinin ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadığını söyledi. Ailesiyle yaşamaya başladığını ve olayın hala şokunda olduğunu da söyleyen Topaloğlu, olaydan sonra hiç eşiyle konuşmadığını ve yüzünü bile görmek istemediğini anlattı. Bir daha eşinin yanına giderse kendisini öldüreceğini iddia eden Derya Topaloğlu, bu soyadını da ilk çocuğu doğduğunda sorun yaşamasın diye mahkeme kararıyla aldığını söyledi. Çocuklarıyla telefonda konuştuğunu ve iyi olmadıklarını da söyleyen Topaloğlu, çocuklarının yanına gelmek istediğini de anlattı.



Olanlara sebep olan tek bir şeyin olduğunu söyleyen Derya Topaloğlu, onu da söylemeyeceğini ancak eşinin tedavi görmesi gerektiğini anlattı. Çok dayak yediğini de anlatan Topaloğlu, çocuklarının şiddet görüp görmediği konusunda ise sessiz kaldı.