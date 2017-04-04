Nebahat Çehre'den 'alzheimer' iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi

73 yaşına rağmen güzelliği ile dikkat çeken ünlü oyuncu Nebahat Çehre 'nin Alzheimer hastalığına yakalandığı iddia edildi. Ünlü oyuncu ise bu iddiaları yalanlayarak sert tepki gösterdi.



Gençlik sırrı ne?

73 yaşındaki güzel oyuncu Nebahat Çehre'nin bir unutkanlık hastalığı olan Alzheimer'e yakalandığı iddia edildi. İddiaya göre yakın çevresi ünlü oyuncunun sık sık unutkanlık sıkıntısı yaşadığını bu yüzden de doktora görünmesi gerektiğini söyledi.Ancak çıkan haberler sonrası açıklama yapan Çehre, iddialara tepki gösterdi. Annesinin şuan 93 yaşında olduğunu ve beyninin de zehir gibi çalıştığını belirten Çehre, yapılan haberlerin de sanatçının ekmeğiyle oynamak olduğunu belirtti. Sosyal yaşamdan kopmadığını, röportajlar verdiğini de belirten ünlü oyuncu, bu tarz haberlerin neden yapıldığını ise anlamadığını söyledi.73 yaşındaki oyuncu daha önce de yaptığı bir açıklamada güzellik sırrını anlatmıştı. Hamamda yaptırdığı kese yardımıyla cildinin yenilendiğini belirten Çehre, aynı zamanda bol su içtiğini, sağlıklı beslendiğini ve düzenli bir şekilde uyuduğunu da anlatmıştı.