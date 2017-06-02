'Nerde benim kızgın dostum' sorusuna 'öldü' cevabını alınca...

Türk Böbrek Vakfı'nın iftar organizasyonunda önceden tanıdığı genç hastanın hayatını kaybettiğini öğrenen ünlü oyuncu İpek Tanrıyar baygınlık geçirdi

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftarda, oyuncu Tuğba Melis Türk ve İpek Tanrıyar hastaları yalnız bırakmadı.



Hastalarla birlikte iftar açan ünlü isimlere teşekkür eden Vakıf Başkanı Timur Erk, ”'Hastalarımızın kimi 20 kimi ise 25 yıldır diyalize giren hastalar. Biz kocaman bir aileyiz. Hayat diyalizde akınca bazı şeyler daha da önem kazanıyor. Sevgili İpek uzun yıllardır diyaliz hastalarımızdan ilgisini, desteğini esirgemez, Sevgili Melis de 5 yıldır büyük bir özveriye vakfımızın tam destekçisi. Hatta bugün, hastalarımızla olabilmek için setten izin alıp aramızda katıldı. Kıymetli destekleri için yürekten teşekkür ediyorum dedi.







Ölüm haberini alınca...

Keyifli başlayan iftar organizasyonunda; orucunu hastalarla birlikte açan İpek Tanrıyar, bir çoğunu uzun yıllardır tanıdığı diyaliz hastalarıyla tek tek ilgilendi. Masaları dolaşarak hastalarla sohbet eden Tanrıyar’ın gözü 10 yıldır tanıdığı genç bir diyaliz hastasını aradı. Masada oturanlara, “nerde benim kızgın dostum" diyerek genç arkadaşını soran Tanrıyar, “Onu kaybettik, artık hayatta değil” cevabını alınca, göz yaşları içinde baygınlık geçirdi.Hastalara eşlik eden hemşirenin müdahalesi ile kendine gelen Tanrıyar’ı Vakıf Başkanı Timur Erk teselli etti.