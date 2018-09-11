Nihat Doğan'a gözaltı!

Şarkıcı Nihat Doğan'ın, "11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoymak" iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı

Nihat Doğan'a gözaltı!
11 Eylül 2018 Salı 09:22

Önceki gün gözaltına alınan Doğan’ın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Kanal D'nin özel haberine göre, çocukların ailesi, Nihat Doğan'ın çocukları davet ederek harçlık vermeye çalıştığını iddia etti. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklamada bulunan Nihat Doğan'ın avukatı Abdürrahim Elitaş, “Bunlar aslı astarı olmayan iddialar” ifadelerini kullandı. Nihat Doğan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Etiketler; #nihat doğan #nihat doğan gözaltı
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