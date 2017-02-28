Niran Ünsal canlı yayında esti gürledi

Yaptığı açıklamalarla gündemi sık sık meşgul eden Niran Ünsal, bu kez de katıldığı programda kardeşi ile tartıştı

Yaptığı açıklamalarla gündemi sık sık meşgul eden Niran Ünsal, bu kez de katıldığı programda kardeşi ile tartıştı

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, Duymayan Kalmasın programına konuk oldu. Ünsül yayındayken, canlı yayına telefonla kardeşi Nida Ünsal da katıldı.



Niran Ünsal'ın müzik konusunda başarılı olduğunu belirten kardeş Ünsal, o konuda kimsenin tek kelime laf edemeyeceğini söyledi. Ablasına kırgın oldukları konular olduğunu belirten Nida Ünsal, ablasının kendisine 'müzik için soyunma' dediğini ancak kendisinin 1994 yılında katıldığı bir programa jartiyerle çıktığını iddia etti. Kendisinin ablasına bunu hatırlattığını belirten Nida Ünsal, ondan sonra da aralarının bozulduğunu anlattı. Kendisinin gündem yapmaya ihtiyacı olmadığını da belirten Nida Ünsal, ablasına 'senin hiç kimseye, kendine bile saygın yok' diyerek seslendi.



Kardeşinin sözleri üzerine sinirlenen Niran Ünsal, konuşması durumunda çarpıcı açıklamalarda bulunacağını iddia etti. Canlı yayına kimseyi almamalarını isteyen Ünsal, aksi durumda stüdyodan çekip gideceğini söyledi. 'Maalesef aynı anne babadanız' diyerek konuşan Niran Ünsal, kardeşlerini terbiyesiz, hadsiz, saygısız olarak nitelendirdi. Kardeşlerine her fırsatta kol kanat gerdiğini de iddia eden Ünsal, kendilerine söyleyecek birşeyi olan için telefonunun her daim açık olduğunu söyledi.





