Nur Yerlitaş'ın hastalığı belli oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırılan modacı Nur Yerlitaş'a zatürre teşhisi konulduğu bildirildi

Bodrum'da tatilini sürdüren Nur Yerlitaş, dün gece rahatsızlanınca Acıbadem Bodrum Hastanesine kaldırıldı.



Hastanenin Dahiliye Uzmanı Dr. Türkan Tanyel'in yaptığı ilk tetkiklerde zatürre teşhisi konulan Yerlitaş'ın, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, acil servisten normal hasta katına alınan Yerlitaş'ın birkaç gün daha hastanede kalacağını belirtildi.