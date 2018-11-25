Nuri Alço adını kullananlara dava açtı

Gazoz sahneleriyle hafızamıza kazınan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço isminin birçok yerde izinsiz kullanılmasına karşı dava açtı

25 Kasım 2018 Pazar 08:51

Gazoz sahneleriyle hafızamıza kazınan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço isminin birçok yerde izinsiz kullanılmasına karşı dava açtı.

Kanal D'ye konuşan Alço, yıllar önce isminin patentini aldığını ama buna rağmen ismini menülerden işyerlerinin camlarında kadar bir çok yerde gördüğünü söyleyerek bu duruma karşı "haksız kazanç" elde ettikleri yönünde davalar açtığını ve buna devam edeceğini söyledi.

Etiketler; #nuri alço #gazoz #nuri alço dava
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