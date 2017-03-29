O isim yine Cem Yılmaz'dan şikayetçi oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, "Deli Aşk" filmindeki sahnesinde ağzında sigara yer aldığı gerekçesiyle ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Prof. Dr. Kural, Cem Yılmaz'ın gençleri ve çocukları sigara ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini iddia etti

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulunan Prof.Dr. Orhan Kural, savcıya ifade verdi. Prof. Dr. Kural, sigarayla mücadele eden Saray Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığını belirtti. Kural'ın "Yapmış olduğum anket ve araştırmalarda gençlerin ve çocukların sigaraya başlamalarındaki en büyük etkenin özenti ve merak olduğunu tespit ettim. Aynı zamanda bu özentinin oluşmasında ekseriyetle toplumun önde gelen kişilerden olan ve toplum nezdinde üne sahip olan şovmen ve komedyen Cem Yılmaz'ın gerek filmlerinde, gerekse sahne şovlarında sigarayı ön plana çıkarması hususunun etkili olduğunu gördüm" dediği öğrenildi.



"CEM YILMAZ'DAN ŞİKAYETÇİYİM"

DAHA ÖNCE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Cem Yılmaz'ın aynı zamanda yapımcısı olduğu "Deli Aşk" isimli filmde oyunculuğu sırasında ağzında sigarayla sahnesinin bulunduğunu ifade eden Kural'ın, "Ben Cem Yılmaz'ın tütün şirketleri tarafından gizli sponsor olarak kullanıldığını düşünüyorum. Bu sebeple gençleri ve çocukları sigara ve diğer bağımlılıklara özendirici eylemlerde bulunan Cem Yılmaz'dan şikayetçiyim" dediği kaydedildi.Yılmaz'ın Kabahatler Kanunu'na göre para cezasıyla cezalandırılmasını talep eden Prof. Dr. Orhan Kural, ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı.Prof. Dr. Kural, daha önce de Cem Yılmaz hakkında "Pek Yakında" filminde sigara kullanımını özendirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, ancak soruşturmaya takipsizlik kararı verilmişti. Prof. Dr. Orhan Kural, Teoman, Nuri Bilge Ceylan ve Çağatay Ulusoy gibi çok sayıda ünlü hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.