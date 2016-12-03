Önce burun estetiği sonra Maldivler

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, burun ameliyatı oldu

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evli olan Ender-Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde burnandan ameliyat oldu. Burnundaki kıkırdağı aldırdığı öğrenilen Alkoçlar, burun estetiği de yaptırdı.



Alkoçların uzun süre yüzündeki şişliklerin inmesi için evden dışarıya çıkmadığı da öğrenildi.





DOĞUM GÜNÜ MALDİVLER'DE



Ameliyat sonrası iyileşen Alkoçlar, doğum gününde ise eşi ile Maldivler'de tatil yaptı.



5 yıldızlı lüks bir otelde kalan çiftin kaldığı otelin tek gecelik fiyatı ise en düşük 4 bin TL en yüksek 21 bin TL.