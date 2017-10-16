Onlar, Vatan Şaşmaz'ın mezarına karanlıkta gidiyor!

27 Ağustos akşamı bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın mezarı yapıldı. Ünlü isimlerin geç saatlerde Şaşmaz'ın mezarını ziyaret ettiği öğrenildi

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, konuşmak için gittiği otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüştü. Şaşmaz'ın ölümünden bu yana iki ay geçerken, mezarının da yapıldığı ortaya çıktı.



Ünlü ismin Çengelköy Mezarlığı'nda bulunan mezarından ziyaretçinin eksik olmadığı öğrenildi. Özellikle hafta sonraları ünlü ismin hayranlarının mezarın başına gelerek dua ettiği bilgisi verildi.



Mezarlık çalışanlarından alınan bilgiye göre, Şaşmaz'ın mezarını ünlü isimler de ziyaret ediyor. Ancak ünlü isimler görüntülenmemek amacıyla, ziyaretlerini akşam saatlerinde yapıyor.