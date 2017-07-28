Onur Saylak, Tuba'yı takibi de bıraktı!

2011 yılında evlenen ve haziran ayında boşanan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın arasında sular durulmuyor

Takvim'de yer alan habere göre 2011 yılında evlendiği Tuba Büyüküstün'den ikiz kızları olan Onur Saylak, aylardır konuşulan 'yasak aşk' skandalına sonunda tepki koydu. Güzel oyuncudan Haziran ayında gizlice boşandığı iddia edilen Saylak, Tuba Büyüküstün'ün işletmeci Umut Evirgen'le yasak aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından sessizliğe bürünmüştü.



Bugüne kadar Maya ve Toprak isimli kızları için sessiz kalan Onur Saylak, dün ise net tavrını sosyal medya aracılığıyla ortaya koydu. Başarılı oyuncu, önce kızlarıyla çıktığı tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Birkaç saat sonra ise Onur Saylak, Tuba'ya restini çekti! Saylak, şimdilerde Umut Evirgen'le tatilde olduğu konuşulan Tuba Büyüküstün'ü instagram'da takipten çıkardı.