Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu!

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
04 Mayıs 2018 Cuma 16:19

Onur Akay'dan Orhan Gencebay hayranlarını üzecek bir haber geldi. Akay, Twitter adresinden usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Gencebay'la çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Akay, “Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay’a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim” notunu düştü.

Etiketler; #orhan gencebay
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