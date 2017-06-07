Orhan Gencebay'ın sahnede zor anları

Ödül töreninde sahneye çıkan Orhan Gencebay büyük şok yaşadı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, ödül töreninde sahneye çıktı. Sahnede playback yaparak şarkısını söyleyen Gencebay ise büyük şok yaşadı. Törende 'Batsın bu dünya' isimli şarkıyı söylemek isteyen Gencebay, şarkıyı söyleyeceği sırada kendi sesi yerine Sibel Can'ın sesini duyunca kala kaldı.



Sibel Can'ın sesinin gelmesi hem izleyicilerin hem de Gencebay'ın şaşırmasına neden oldu. Gencebay etrafına şaşkınlıkla bakarken o anlar da bir izleyici tarafından görüntülendi.