Özçivit ve Evcen düğün tarihini belirledi

Üç yıldır birlikte olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen düğün tarihi konusunda kararlarını verdi

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen birlikteliklerinde 3 yılı geride bıraktılar. 'Çalıkuşu' dizisinde birlikte rol alan ve birbirlerine aşık olan çift, düğün için de kararlarını verdiler. Alınan bilgiye göre çift Burak Özçivit'in rol aldığı Kara Sevda dizisinin sezon finali yapmasını bekleyecek.



Çiftin temmuz ayı başında hayatlarını birleştireceği öğrenildi. Ancak henüz kız isteme ritüeli gerçekleşmedi. Özçivit ve ailesinin Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya'ya gidip kız isteyecekleri öğrenildi. Çiftin nikah sonrası ise Fahriye Evcen'e ait olan Zekeriyaköy'deki villada yaşamaya devam edecekleri öğrenildi.