Özçivit ve Evcen'i sevindiren haber!

Geçtiğimiz yıl oyuncu Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene oyuncu Burak Özçivit'le dünya evine giren Fahriye Evcen, 1 yıldır bebek sahibi olmak için tedavi olduğu konuşuluyordu. Güzel oyuncunun 2 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Son 1 yıldır bebek sahibi olmak isteyen, tedavi gördüğü de konuşulan Fahriye Evcen (32) mutlu haberi geçtiğimiz gün doktorundan aldı. İki aylık hamile olduğunu öğrenen Evcen, eşi Burak Özçivit'e (33) sarılıp gözyaşlarına boğuldu.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL'LA GERİ DÖNÜYOR

Çift müjdeli haberi daha sonra aileleriyle paylaştı. Anne olmak istediğini her seferinde dile getiren Evcen, bir süredir gelen dizi ve film tekliflerini reddediyordu. Burak Özçivit ise "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle bu sezon ekranlara dönüyor. (Vatan)