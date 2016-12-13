Patron Sarp çıktı, İçerde reyting rekorları kırdı

Show TV'nin sevilen dizisi İçerde dünki bölümüyle yine fırtınalar koparttı. Dizi tüm kategorilerde en çok izlenilen program oldu

Sevilen dizi İçerde, yeni bölümü ile dün akşam Show Tv'de yayınlandı. Dizi izlenme rekorları kırdı ve tüm kategorilerde birinci sırada yer alarak zirveye oturdu.



Dün 12. bölümü yayınlanan dizi, ABC1 20+ 'da 11,84 izlenme oranı (rating), 25,33 AB’de 11,57 izlenme oranı (rating), 26,33 izlenme payı (share), izlenme payı (share), Total’de ise 9,78 izlenme oranı (rating), 22,38 izlenme payı (share) ile zirvede yer aldı. Ayrıca sevilen dizi ile ilgili 22.866 adet tweet atıldı. #içerde etiketi Türkiye gündeminde 9 saat 55 dakika TT olarak kaldı.





DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Mert Coşkun'un yaklaşımında dolayı Celal'in kendisinden bir şeyler gizlediğini düşünerek Celal'e Coşkun'muş gibi mesaj attı. Mert de buluşma noktasına gidip ona da mesaj geldiğini ve Coşkun'un gerçekten yaşadığını ve onu gördüğünü söyledi. Celal, Köstenceli'nin mallarıyla ilgili sevkiyatı polise ihbar edenlerin kimler olduğunu öğrendi. Bu süreçte karşısına çıkan avukat, Celal'e "patron” diye bahsettiği kişinin Köstenceli'den boşalan yere geçeceğini söyledi. Ailesi olduğunu öğrenen Mert, Coşkun’un izini sürmeye devam etti. Coşkun ise yeni planlar kurma peşinde Metin’in evinin adresini buldu. Celal Mert'e ulaşamayınca evine gitti ve her şeyi anlatacağını söyleyip, Melek'in onun öz kızı olduğunu söyledi. Yusuf Müdür, Sarp ile buluşup görevinden istifa ettiğini ve Mert'e bu gizli görevi devredip kabul ederse birlikte çalışacaklarını iletti. Mert'in Coşkun'un evini bulup onu beklediği ve avukatın Leyla ile birlikte "patron"un yanına gittiği heyecan dolu final sahnesinde avukat'ın "Her şey istediğiniz gibi Umut Bey" dediği ve patronun Sarp olduğunun anlaşıldığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.



