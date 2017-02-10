Petekkaya şikayetini geri çekti, Yeşilçay şaşırdı

Oyuncu Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay arasındaki hakaret davası sonuçlandı

Oyuncu Erkan Petekkaya, bir dönem aynı dizide rol aldığı arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın kendisine mesaj yoluyla hakaret ettiği gerekçesi ile şikayet etmişti. Şikayetle ilgili dava, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşmaya ünlü oyuncu Yeşilçay katılırken, kendisinden şikayetçi olan Petekkaya'yı ise avukatı temsil etti. Duruşmada savunmasını yapan Yeşilçay, hakaret iddialarını kabul etmediğini söyledi. Gönderdiği mesajları kabul eden Yeşilçay, mesajı atmadan bir gün önce sette kavganın olduğunu bu yüzden de o mesajları atma gereksinimi duyduğunu anlattı. Mesajlarında hakaret olmadığını da belirten Yeşilçay, mesajlarının hakaret içermediğini ve tespit olduğunu anlattı.



Bir gazeteye verdiği röportajdaki sözlerin de kendisine ait olduğunu belirten Yeşilçay, ancak bu sözleri hakaret kastıyla değil, kendisini savunmak için söylediğini de dile getirdi. Röportajın kavgadan sonra verildiğini belirten Yeşilçay, kendisini savcıya da tam olarak ifade edemediğini anlattı.



20 yıldır oyunculuk yaptığını anlatan Yeşilçay, Petekkaya'nın alkol problemi oluğunu ve sete geç kaldığını anlattı. Yönetmenin dengeyi kurmaya çalıştığını da belirten Yeşilçay, Petekkaya'nın sette kapıları kırmaya başladığını ve öfke problemi olduğunu anlattı. Durumu yapımcıya ilettiğini de belirten Yeşilçay, ancak yapımcının kendisine reytingler iyi olduğu için idare edeceklerini söylediğini belirtti.



Yeşilçay o gün gelişen olayı da şöyle anlattı: "Erkan Petekkaya alkollü geldi. Biran evvel çekim yapmak istiyorduk. Sahne ile ilgili bir takım sözlerin söylenmesi gerekiyordu. Sözlerin çok romantik olduğunu söyleyerek çıkarılmasını istedi ve o sözleri söylemedi. Oyun gereği diyalog olması gerekiyordu. Romantik akşam yemeği kurgulanmıştı. Rol gereği bana "Hangi şarkıyı seviyorsun" repliğini söyledi. Ben de onun üzerine iddianameye konu sözü söyledim. Bu sözü söylememin nedeni sürekli gerginlik içindeydi. Söylemesi gereken sözleri gereksiz olarak söylemediğinden ben de sinirlenerek bu küfürü söyledim. İddianamedeki mesajlar yemek sahnesinden sonraki mesajlardır. Bunlar da bana aittir "

Öpüşme sahnesi açıklaması

Ben niye bu kadar gerildim

Medyada da çok konuşulan öpüşme sahnesi ile ilgili açıklama yapan Yeşilçay, öpüşme sahnesi çekileceği zaman Petekkaya'nın kendisine, "Sen …. rollerini seversin" türünden sözler söylediğini belirtti. Bu sözler üzerine ayrılmak istediğini yapımcıya söylediğini belirten Yeşilçay, anlaşmasının 52. bölüme kadar olduğunu bu yüzden de bu bölümden sonra ayrıldığını anlattı. Reytinglerin düşmesi üzerine Petekkaya'nın röportajlar verdiğini anlatan ünlü oyuncu, kendisinin de bu yüzden röportaj verdiğini anlattı.Daha sonra hakim Yeşilçay'a Petekkaya'nın kendisi hakkındaki şikayetini çektiğini söyledi. Yeşilçay da bunun üzerine, Şaşırdım çok enterasan… Eee hadi gidelim ben niye bu kadar gerildim" sözlerini söyledi.Hakim duruşma sonrası Yeşilçay'a “Türkiye'nin tanınmış insanlarısınız. Biz sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizi üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı şahsım adına ben de mutluyum." sözlerini söyledi.