Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden "Vatan Şaşmaz çoktan unutulmuş" şeklindeki yorum ile kendisini eleştiren takipçisine yanıt verdi

Pınar Altuğ, önceki gün Bodrum tatili sırasında teknesinde köğeğiyle çekilen bir fotoğrafını İnstagram'da yayımladı. Ünlü oyuncu, bu paylaşıma gelen "Bakıyoruz da Vatan Şaşmaz çoktan unutulmuş.Abla sana hiç yakıştıramadım. Böyle keyif yapıyorsanız da bari paylaşmayın" yorumuna yanıt vermekte gecikmedi.



'Çocuklar Duymasın' dizisiyle ekranlara dönüş yapan Altuğ, kendisini eleştiren takipçisine, "Acı ve yas göstermelik bir şey değildir. Hayat devam eder, ama ara ara kalbiniz sızlar" karşılığını verdi.



"ARKADAŞIMA VEDA ETMEYE GİTTİM"



43 yaşındaki oyuncu, başka bir takipçisinin “Tırnaklar ojeli, saçlar açık Vatan Şaşmaz’ın cenazesine geldi. Fotoğraf koysa ne olacak” mesajına ise sert tepki gösterdi. Pınar Altuğ, "Ben cenazeye namaz kılmaya değil arkadaşıma veda etmeye gittim. Ne giydiğimin ne yaptığımın hesabını kimseye vermem. Siz kim olarak bu yorumu yapabiliyorsunuz onu da merak ettim! Beni sevmiyor, beğenmiyor olabilirsiniz. Ona da saygı duyarım ama o zaman da sayfamda işiniz ne diye sorarım! Malum şahsi sayfam. Bu arada üzüntü göstermelik değildir, kalpte yaşanır" ifadelerini klullandı.