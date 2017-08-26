Program kaldırıldı, Zuhal Topal ateş püskürdü!

İzdivaç programı kaldırılan Zuhal Topal zehir zemberek açıklamalar yaptı. Topal, "Paramı alamıyordum, yine de programa devam ettim. Yapımcıyı dava edeceğim" dedi

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada izdivaç programlarının kaldırılacağı artık mevcut formatta bir programın yapılmayacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine Star TV, bu içerikte yayın yapmama kararı aldı. Programın kaldırılmasından sonra açıklama yapan sunucu Zuhal Topal, parasını almadığı halde ekrana çıktığını belirterek yapımcıyı mahkemeye vereceğini açıkladı.



Star TV'de skandalların eksik olmadığı izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal, programının kaldırılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Topal, "Paramı alamadığı halde seyirciye olan saygımdan devam ettim. Yapımcıyı dava edeceğim." ifadelerinde bulundu.



"BAŞKA FORMATTA KANALLARLA GÖRÜŞMEMİZ DEVAM EDİYOR"



Zuhal Topal'ın basın açıklaması şöyle: "Uzun süredir kamuoyu hassasiyeti nedeniyle gözlerin izdivaç programları üzerinde olması, Star TV yönetiminin yeni sezonda bu içerikte yayın yapmama kararı alması üzerine yeni formatlarla Star TV ve diğer kanallar ile görüşmelerimiz devam etmektedir."



"YAPIMCILARI MAHKEMEYE VERECEĞİM"



Topal açıklamalarına şöyle devam etti: Yapımcı firma Artı Film ve Soho Film tarafından "Zuhal Topal'la" isimli programda uzun süredir manevi haklarıma ve sanatçılık haklarıma özen gösterilmediği, alacaklarım ödenmediği halde yayının devamlılığı için yayıncı kanala ve izleyicilere olan saygım nedeniyle programa çıkmaya devam ettim. Yapımcılar aleyhine ihtarlar gönderdiğim halde kişilik haklarım suiistimal edilmeye devam edildi. Önümüzde ki hafta avukatım kanalı ile yapımcılar aleyhine mahkemeye müracaat edeceğim. Bunun dışında şimdiye kadar her hangi bir konuda açıklama yapmadığım bilinmektedir. İlerleyen günlerde pek çok konuya açıklık getireceğim."