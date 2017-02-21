Recep İvedik 5, ilk hafta izlenme rekoru kırdı

Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı Recep İvedik serisinin 5. filmi izlenme rekoru kırdı

Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı Recep İvedik serisinin 5. filmi izlenme rekoru kırdı

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri, Türk halkı tarafından çok sevildi. Sinemalarda gösterime giren Recep İvedik'in 5. filmi izlenme rekoru kırdı. Filmi dört günde 1 milyon 890 bin 410 kişi sinemalarda izledi.Recep İvedik filmi bu rakamla, Türk filmleri arasında ilk hafta izlenme rekoru kırmış oldu.Daha önce de Recep İvedik 4 filmi ilk hafta sonunda 1 milyon 641 bin 474 kişi tarafından izlenmiş ve rekor kırmıştı. Yani Şahan Gökbakar, yeni filmi ile kendi rekorunu kırmış oldu.16 Şubat'ta vizyona giren filmin ilk hafta rekor kırması Şahan Gökbakar'ı da sevindirdi. Gökbakar, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.