Recep İvedik 6 geliyor. İşte çekileceği yer

Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları’nda çekileceğini açıkladı

Şahan Gökbakar, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile birlikte Karacabey’i ziyaret ederek Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu, serinin 6'ncı filmini Karacabey'de çekmeye karar verdikleri günden itibaren Belediye Başkanı Özkan'ın kendilerine destek verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bizim projelerimiz Türk halkı tarafından son derece sevilen, beğenilen ve teveccühleriyle rekorlar kıran filimler oldu. Bu filim serisinin 6’ncısını, konusu itibariyle zengin bir ormanlık alan olması gereken bir yerde çekecektik. Bunun için mekan aramaya başladığımızda, İstanbul’un ve Bursa’nın yanı başında bu kadar güzel bir ormanlık alanı düşündük. Dünyada nadir olan ve Türkiye’de 4 tane olan bu Longoz ormanlarının en büyüğünde, Karacabey’de filmi çekmeye karar verdik. Türkiye için burası önemli bir yer. Filmden sonra buranın değerine bizim de katkımız olursa çok seviniriz."

Başkan Özkan da Longoz ormanlarının Karacabey'in önemli bir değeri olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"İçerisinde 300 çeşit kuş türünü barındıran ve endemik bitkilerin yer aldığı önemli bir yer. Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik 6’yı burada çekecek. Ekibiyle beraber Karacabey’in misafiri olacak. Bütün Karacabeyliler adına, 'güzel ilçemize hoş geldiniz' diyorum. Karacabey şuana kadar tarım ve hayvancılıkla anılan bir ilçeydi. Biz çok daha farklı özelliklerinin ve güzelliklerinin olduğunu vurguluyorduk. Turizm yönü hiç bilinmeyen bir noktaydı. Bu anlamda Şahan Gökbakar’ın yeni çekeceği filim de, Karacabey’in tanıtımı açısından önemli bir unsur olacak."