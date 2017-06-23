Recep İvedik'le ilgili şaşırtan gelişme! Sinema tarihinde bir ilk olacak

İzlenme rekorları kıran Recep İvedik 5 yeniden vizyona girecek. Filmin ikinci kez vizyona girecek olması ise Türk sinema tarihinde bir ilk

Bazılarının büyük tepkilerine neden olsa da Recep İvedik serisi sevilen bir film serisi olarak tarihe geçti. Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri üzerine 5. film de çekildi. Film aylar önce vizyona girdi ve izlenme rekorları kırdı.



Filmle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre serinin son filmi Recep İvedik 5 yeniden vizyona girecek.



Son rakamlara göre 7 milyon 387 bin 117 kişi tarafından izlenen filmi yeniden vizyona sokma kararı alındı. Filmin sinemalarda yeniden vizyona sokulması ise Türkiye sinema tarihinde bir ilk olacak.



Recep İvedik serisi ilk olarak 21 Şubat 2008 yılında vizyona girdi. Filmin fragmanı YouTube'ta 5 milyon 750 bin kez izlenerek büyük ilgi gördü. Filmin büyük ilgi görmesinden sonra Şahan Gökbakar, filmi seri haline getirdi ve şimdiye kadar 5 film çekti.



