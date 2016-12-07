Reytingleri düşen Yüksek Sosyete final mi yapıyor?

Yeni sezonda izlenmeyen diziler bir bir yayından kaldırılmaya başlandı. Bu dizilere Yüksek Sosyete de eklendi

Geçen yıl yayına başlayan Yüksek Sosyete dizisi büyük beğeni toplamış. Yüksek reyting başarısı göstermişti. Ancak dizi yeni sezonda aynı şekilde devam edemedi. Star TV'de yayınlanan dizinin, reytignlere yenildiği ve 3 bölüm sonra final yapacağı öğrenildi.



Yapımcılığını Bi Yapım'ın yaptığı dizinin başrollerini Engin Öztürk, Hazar Ergüçlü, Zuhal Olcay, Hakkı Erkök ve Taner Barlas gibi isimler paylaşıyordu. Geçen sene yayına başlayan diziye olan yoğun ilgi azaldı ve yetkililer de diziyi yayından kaldırma kararı aldı.



Yetkililer dizinin günün cumartesi alarak bir şans daha verdiler ancak dizi beklenen ilgiyi görmeyince kaldırılması gündeme geldi.



Son olarak 23. bölümü ile ekranlara gelen dizinin 26. bölümde ise final yapacağı öğrenildi.