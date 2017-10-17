Rıza Kocaoğlu bu kez, dâhi bir çöp toplayıcısı olarak karşımıza çıkacak

En son İçerde dizisindeki rolü ile büyük beğeni toplayan Rıza Kocaoğlu, bambaşka bir imajla seyirci karşısına çıkacak

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, yeni projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. En son İçerde dizisinde Davut karakteri ile rol alan Kocaoğlu, yeni dizisi için kolları sıvadı.



Show TV'de yayınlanacak olan Çukur dizisinde rol alacak olan Kocaoğlu, çöp toplayıcısı olarak izleyicisi karşısına çıkacak. Aliço karakterini canlandıracak olan Kocaoğlu, sessiz sakin biri gibi gözükse de geçmişten gelen yaraları ile izleyiciyi etkileyecek.





Aliço dizide matematik mühendisliği mezunu ve dahi derecesinde bir zekaya sahip yönüyle ön plana çıkacak. Aliço karakterinin dizide izleyicinin yapbozu tamamlamasına yardım edeceği öğrenildi.



Ay yapım imzalı Çukur adli dizi 23 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstlendi.