Sanat dünyasını yasa boğan ölüm

Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gören Yaşar Gaga'nin cenazesinin yarın Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardında; Ortaköy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi

Dört yıl önce baypas ameliyatı olan Yaşar Gaga, bir aydır Çapa Tıp Fakültesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu.



Yapımcı Polat Yağcı Yaşar Gaga'nın cenazesinin yarın defnedileceğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu; Sevgili Yaşar Gaga’nın cenazesi yarın Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardında; Ortaköy Mezarlığı’na defnedilecektir.



YAŞAR GAGA KİMDİR?



Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu’nun menajerliğini yaptı. Bir ara 'Şarkı Söylemek Lazım' isimli yarışmada jürilikte yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu’nun seslendirdiği 'Bile Bile' isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında 'Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar' isimli albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.