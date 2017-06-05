Sanatçı Tarkan, Bakan'ı yine kızdıracak!

Sanatçı Tarkan, Dünya Çevre Günü nedeniyle zeytin ağaçlı bir fotoğrafı ve yazıyı paylaştı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, aynı konuda yaptığı bir başka paylaşım nedeniyle Tarkan'a tepki göstermişti

Sanatçı Tarkan, '#DünyaÇevreGünü' hastag'i ile Eken Güven isimli kullanıcının Instagram'a yazdığı fotoğrafı ve yazıyı paylaştı. Paylaşımda "Millattan, beyaz adamın Amerika'yı keşfinden, TBMM'den, Birleşmiş Milletler'den daha eskiyim. İki bin yaşındayım. #BenBirZeytinAğacıyım" deniyor.







BAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tarkan, zeytin ağaçlarıyla önergenin TBMM'de görüşülmesi sırasında da bir paylaşımda bulunmuştu. Tarkan, zeytinlik alanların imara ve sanayi tesislerine açılmasına tepki göstererek Twitter üzerinden "Bir ülkenin en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu'nun hazinesidir belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın" demişti.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tarkan’ın zeytinlik tepkisine ilişkin yaptığı yorumda “Tarkan’ın zeytinlikleri mi varmış, ne yapacakmış zeytinlikleri? Tarkan’ın şarkılarını seviyoruz. Tarkan şarkılarını söylesin” eleştirisini yapmıştı.