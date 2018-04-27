Satılan Doğan Grubu'nda yaprak dökümü başlıyor. İlk giden Ahmet Hakan

Kanal D Ana Haber'i sunan Ahmet Hakan, görevinden ayrıldı. Hakan'ın yerine NTV'nin başarılı spikerlerinden Buket Aydın Baykal getirildi

Satılan Doğan Grubu'nda yaprak dökümü başlıyor. İlk giden Ahmet Hakan
27 Nisan 2018 Cuma 09:45

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Ahmet Hakan, Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevini bıraktı.

Ahmet Hakan'ın bırakmasının ardından Kanal D Ana Haber'i NTV'nin başarılı spikerlerinden Buket Aydın Baykal'ın sunacağı öğrenildi.

NTV ekranlarında Gece Bülteni'nden sonra ana haberleri sunmaya başlayan başarılı spiker, mayıs ayında yeni kanalında izleyici karşısına çıkacak. Baykal, haberleri sosyal medya hesabından doğruladı.


"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Ünlü spiker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor.️ Hepsine buradan toplu yanıt. Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV'ye bana bu güne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Etiketler; #ahmet hakan #kanal d
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