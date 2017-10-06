Selda Bağcan'dan '300 bin TL' açıklaması: Keşke doğru olsa

Ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın konser ücretinin 300 bin TL'ye çıktığına dair haberler bugün gündeme oturdu. Konuyla ilgili Bağcan bir açıklama yaptı

Selda Bağcan'dan '300 bin TL' açıklaması: Keşke doğru olsa

Bir gazete bugün Selda Bağcan'ın konser ücretlerinin zamlandığını yazdı. Haberde, Bağcan'ın 'Yaz Gazeteci' adlı şarkısının ünlü festivallerde büyük ilgi gördüğü ve Bağcan'ın popülerliğinin artması ile konser fiyatının da arttığı iddia edildi.

İddiaya göre Bağcan, ücretine zam yaptı ve konserlere 300 bin TL karşılığında girmeye başladı.


Selda Bağcan açıklama yaptı


Bu haberler üzerine ünlü sanatçı Selda Bağcan yazılı bir açıklama yaptı. Bağcan açıklamasında hayatı boyunca hiç 300 bin TL'yi bir arada görmediğini söyledi.


Keşke doğru olsaydı


Bağcan şu açıklamayı yaptı: “Son günlerde basında hakkımda yer alan haberlerle ilgili, beni aynı anda hem üzen hem de sevindiren olayla bağlantılı söyleyeceklerim var. 27 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşen, bütün dünyaya TV yayınıyla aktarılan özel konser için aldığım ücretin 300 bin TL olduğuna dair basında asılsız haberler çıkmıştır. Üzüldüm, çünkü sanat hayatım boyunca 300 bin TL’yi bir arada görmedim. Sevindim, çünkü halkımın beni görmek istediği yerdeydim. Sosyal medyada bu asılsız haber sonrası yer alan yorumlardan anlaşılacağı üzere… İşte durum bu. Keşke yazılanlar doğru olsaydı.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #selda bağcan
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