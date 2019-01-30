Selin Ciğerci: Kocam taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabilir

Selin Ciğerci ünlüler dünyasının “ dahi çocuğu “ olarak işaret edilen ünlü menajerin “Selim Akar Sorarsa” adlı youtube programına sansürsüz hayat hikayesiyle bugüne kadar kendisine sorulmamış sorularla konuk oldu

Selin Ciğerci: Kocam taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabilir
30 Ocak 2019 Çarşamba 10:17

Trans birey olan Selin Ciğerci yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, " Hayatımda iki  tane estetik ameliyatım  oldu. Bir  geçiş ameliyatım ve  gögüs  ameliyatım var.  Yanaklarımda dolgu var. Onun dışında esteteğim yok.Fenomenler 500.000 TL kazanıyor dedikodusu kocaman bir  yalan , öyle düşünüldüğü gibi hayatımız  yok, çoğumuz kirada oturuyoruz. 25  Yaşına kadar  çok çapkındım şimdi  sadece  Gökhan’a  aşığım. En büyük aşkım Gökhan Çıra oldu. Ben ameliyatı  arafta  kalmamak için yaptım.Ruhumu bedenime  uydurmak istedim. Ben istediğim kimliği elime  aldıktan sonra Selin Çiğerci  olduktan sonra hayatımda 4 kişi oldu.10  sene içinde sadece  4 kişiyle  aşk yaşadım.  Gökhan beni aldattığı an biter arkama  bakmadan giderim. Bu değişime karar  verdiğimde  ailem  asla  kabul etmedi.Babamla konuşmaya  kalktığımda   evden kovuldum.  Aslında  mutlu olabileceğim  hayata  doğru  giderken beni alkışlamalarını  beklemedim ama  Selin Çiğerci olabilmek için aileme rest çekmiş oldum" dedi.

Taksi şoförlüğü ve tezgahtarlık yaptım

Evden bütün serveti terkederek çıktığını vurgulayan Ciğerci, "Babamın  tüm  mal  varlığını, büyük bir serveti ve olanakları  reddederek , kredi  kartlarımı , arabamın anahtarını bırakarak evden parasız çıktım. İstediğim bedene  ve  hayata   giderken  belki  param  yoktu, belki  hiç yapmayacağım birşeyi   yaptım, aileme  rest  çektim.Ailem  bu konuda yanımda olsun istedim ama olamadılar. O dönemde Çağla adında  bir  trans  arkadaşımın evine  yerleştim  oda  geçiş  ameliyatı olacaktı biribirimize  destek olduk. Yaşadıklarımı yazsam film olur  ama  tekrar  o günleri  hatırlamak istemem. 4  sene  ailemi göremediğim   için  çok acı çektim. Ailemin evinden ayrıldıktan sonra hayata sıfır  noktasında başlayan biri olarak para kazanmak için  taksi şöförlüğü ve tezgahtarlık yaptım. O dönemde hayatımda  giren iyikilerden biri olduğunu düşündüğüm biri sayesinde  bu ameliyatı yaptırabildim. Ameliyathane  kapısında  ilk  gördüğümde; şimdi  buraya  giriyorum bambaşka   biri  olarak  buradan çıkacağım dedim. Bu ameliyatı istediğim bedende mutlu  yaşamak için yaptırdım.Babamla  kardeşimin  düğünü için gelinimiz Sinem sayesinde  barıştım.Sinem  babama  o  artık bir  hanımefendi oldu  diyerek resmimi gösteriyor. Babam  asla kabul etmiyor. Sinem  babamı ikna  ediyor.Babamla  ilk karşılaştığımda istediğin bu muydu? , bizi  bunun için mi terk ettin dedi.Bende   mutsuzdum dedim ve  özür diledim. Daha  fazla  dayanamadık  birbirimize sarılıp ağlamaya  başladık." şeklinde konuştu.

Kardeşimin düğününe Okan olarak değil Selin Ciğerci olarak katıldım

"Kardeşimin düğüne  Okan olarak değil   Selin Çigerci olarak  katıldım" diyen Selin Ciğerci, "Babam bana bir  eksiğin varmı sorusunu sorunca tamammen barıştığımzı  anladım.Ben asla billur  gibi bir sesim  olduğu idasında bir şarkıcı değilim .Sahne yapmamdaki amacım insanları  eğlendirmek diyebilirim.Beni izlemeye gelen  insanların ; bügün çok eğledik  demeleri beni çok mutlu ediyor.Ben Gökhan ile  tanıştığımda  1500  takipçim vardı. Gökhan Selin Ciğerci’nin parasını yiyiyor diyorlar ; ben aptal bir  kadın değilim  ayrıca aşık olduğum erkek içinde  herşeyi yapabilirim kimseyi ilgilendirmez.Gökhan ile sosyal medya üzerinden konuşuyorduk ama ilk bana yüz  vermedi.  Bir  yerde  tesadüfen karşılaştıktan sonra  beni canlı gördükten sonra  6  ay  peşimden koştu. Gökhan benimle  birlikte  bir  hayat  kurabilmek için  ailesiyle  sorun yaşadı. Çünkü birlikteliğimizi ailesi  magazinlerden öğrendi. Ama şuan  Gökhan’ın ailesi  beni çok seviyor bende onlar kendi ailemden ayırt etmiyorum.Gökhan benim için çok büyük fedakarlıklar yaptı.Gökhan’ın futbol  aşkı  benden  önemliydi. Futbol kariyeri  benimle olduğu için bitti.  Gökhan  halı sahada arakadaşlarıyla  her maç hazırlığında u kramponunu temizlerken onun  heyecanının  gördüğümde ona bunu yaşattığım için kahroluyorum.Gökhan’a   bir evlat veremeyeceğim için çok üzülüyorum.Eğer Gökhan yurtdışında suni döllenmeyle  bir çocuk isterse  ben buna hayır demem.Sadece çocuk büyüyünce herşeyden çok onun psikolojisini çok düşünüyorum.   Onu üzerlerse sebep olduğum bu durumdan dolayı kahrolurum.Gökhan Çıra; Selin’e çok aşığım. Selin’in beni sevmesini çok sevdim.  Yanımda olması bana  güven verdi. Gerçekten beni çok sevdiğini düşündüğüm için onu çok seviyorum dedi" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Selin Ciğerci #Gökhan Çıra #trans
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