Selin Ciğerci: Kocam taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabilir

Selin Ciğerci ünlüler dünyasının “ dahi çocuğu “ olarak işaret edilen ünlü menajerin “Selim Akar Sorarsa” adlı youtube programına sansürsüz hayat hikayesiyle bugüne kadar kendisine sorulmamış sorularla konuk oldu

Trans birey olan Selin Ciğerci yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, " Hayatımda iki tane estetik ameliyatım oldu. Bir geçiş ameliyatım ve gögüs ameliyatım var. Yanaklarımda dolgu var. Onun dışında esteteğim yok.Fenomenler 500.000 TL kazanıyor dedikodusu kocaman bir yalan , öyle düşünüldüğü gibi hayatımız yok, çoğumuz kirada oturuyoruz. 25 Yaşına kadar çok çapkındım şimdi sadece Gökhan’a aşığım. En büyük aşkım Gökhan Çıra oldu. Ben ameliyatı arafta kalmamak için yaptım.Ruhumu bedenime uydurmak istedim. Ben istediğim kimliği elime aldıktan sonra Selin Çiğerci olduktan sonra hayatımda 4 kişi oldu.10 sene içinde sadece 4 kişiyle aşk yaşadım. Gökhan beni aldattığı an biter arkama bakmadan giderim. Bu değişime karar verdiğimde ailem asla kabul etmedi.Babamla konuşmaya kalktığımda evden kovuldum. Aslında mutlu olabileceğim hayata doğru giderken beni alkışlamalarını beklemedim ama Selin Çiğerci olabilmek için aileme rest çekmiş oldum" dedi.

Taksi şoförlüğü ve tezgahtarlık yaptım

Evden bütün serveti terkederek çıktığını vurgulayan Ciğerci, "Babamın tüm mal varlığını, büyük bir serveti ve olanakları reddederek , kredi kartlarımı , arabamın anahtarını bırakarak evden parasız çıktım. İstediğim bedene ve hayata giderken belki param yoktu, belki hiç yapmayacağım birşeyi yaptım, aileme rest çektim.Ailem bu konuda yanımda olsun istedim ama olamadılar. O dönemde Çağla adında bir trans arkadaşımın evine yerleştim oda geçiş ameliyatı olacaktı biribirimize destek olduk. Yaşadıklarımı yazsam film olur ama tekrar o günleri hatırlamak istemem. 4 sene ailemi göremediğim için çok acı çektim. Ailemin evinden ayrıldıktan sonra hayata sıfır noktasında başlayan biri olarak para kazanmak için taksi şöförlüğü ve tezgahtarlık yaptım. O dönemde hayatımda giren iyikilerden biri olduğunu düşündüğüm biri sayesinde bu ameliyatı yaptırabildim. Ameliyathane kapısında ilk gördüğümde; şimdi buraya giriyorum bambaşka biri olarak buradan çıkacağım dedim. Bu ameliyatı istediğim bedende mutlu yaşamak için yaptırdım.Babamla kardeşimin düğünü için gelinimiz Sinem sayesinde barıştım.Sinem babama o artık bir hanımefendi oldu diyerek resmimi gösteriyor. Babam asla kabul etmiyor. Sinem babamı ikna ediyor.Babamla ilk karşılaştığımda istediğin bu muydu? , bizi bunun için mi terk ettin dedi.Bende mutsuzdum dedim ve özür diledim. Daha fazla dayanamadık birbirimize sarılıp ağlamaya başladık." şeklinde konuştu.

Kardeşimin düğününe Okan olarak değil Selin Ciğerci olarak katıldım

"Kardeşimin düğüne Okan olarak değil Selin Çigerci olarak katıldım" diyen Selin Ciğerci, "Babam bana bir eksiğin varmı sorusunu sorunca tamammen barıştığımzı anladım.Ben asla billur gibi bir sesim olduğu idasında bir şarkıcı değilim .Sahne yapmamdaki amacım insanları eğlendirmek diyebilirim.Beni izlemeye gelen insanların ; bügün çok eğledik demeleri beni çok mutlu ediyor.Ben Gökhan ile tanıştığımda 1500 takipçim vardı. Gökhan Selin Ciğerci’nin parasını yiyiyor diyorlar ; ben aptal bir kadın değilim ayrıca aşık olduğum erkek içinde herşeyi yapabilirim kimseyi ilgilendirmez.Gökhan ile sosyal medya üzerinden konuşuyorduk ama ilk bana yüz vermedi. Bir yerde tesadüfen karşılaştıktan sonra beni canlı gördükten sonra 6 ay peşimden koştu. Gökhan benimle birlikte bir hayat kurabilmek için ailesiyle sorun yaşadı. Çünkü birlikteliğimizi ailesi magazinlerden öğrendi. Ama şuan Gökhan’ın ailesi beni çok seviyor bende onlar kendi ailemden ayırt etmiyorum.Gökhan benim için çok büyük fedakarlıklar yaptı.Gökhan’ın futbol aşkı benden önemliydi. Futbol kariyeri benimle olduğu için bitti. Gökhan halı sahada arakadaşlarıyla her maç hazırlığında u kramponunu temizlerken onun heyecanının gördüğümde ona bunu yaşattığım için kahroluyorum.Gökhan’a bir evlat veremeyeceğim için çok üzülüyorum.Eğer Gökhan yurtdışında suni döllenmeyle bir çocuk isterse ben buna hayır demem.Sadece çocuk büyüyünce herşeyden çok onun psikolojisini çok düşünüyorum. Onu üzerlerse sebep olduğum bu durumdan dolayı kahrolurum.Gökhan Çıra; Selin’e çok aşığım. Selin’in beni sevmesini çok sevdim. Yanımda olması bana güven verdi. Gerçekten beni çok sevdiğini düşündüğüm için onu çok seviyorum dedi" ifadelerini kullandı.