Şener Şen, büyük ses getiren İçerde dizisine dahil olacak mı?

Show TV'de yayınlanan ve büyük yankı uyandıran İçerde dizisine Şener Şen de dahil olacak mı?

İçerde dizisinde Yeşim karakterini canlandıran Gözde Kansu'nun Twitter hesabında paylaştığı Şener Şen'le ilgili yorum bir anda medya dünyasına bomba gibi düştü. Şener Şen ismi uzun süre Twitter'da TT listesinde yer aldı. Hayranları bu iddiayı müthiş bir sevinçle karşıladı ancak gerçeği Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugün köşesinde açıkladı.



Eyüboğlu, Ay Yapım yöneticilerinin "Yok... Öyle bir laf yayılmış, ama doğru değil bu. Öyle bir durum yok" dediğini aktardı.