Serdar Ortaç boşanma sinyali verdi

Uzun süredir İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ile ayrılacağı konuşulan Serdar Ortaç, önceki akşam boşanma sinyali verdi. Popçu, ‘Chloe, İrlanda’dan gelince evliliğimizle ilgili oturup konuşacağız’ dedi

Serdar Ortaç boşanma sinyali verdi
17 Aralık 2018 Pazartesi 12:35

İrlandalı model eşi Chloe Loughnan ile ayrılık dedikodularını sürekli geçiştiren Serdar Ortaç, boşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Önceki akşam Gece Nakkaştepe adlı mekanda sahne alan Ortaç, soruları yanıtladı. Popçu, ABD'de modellik yapan ve Ekim'de motor kazası geçiren eşi hakkında şunları söyleyip ayrılık sinyali verdi: "Hanım şu an İrlanda'da. Aramızda ne olacak bilmiyorum! Tüm yaraları kapandı. Tamamen iyileştiğinde eve gelecek, oturup konuşacağız. 'İşi gücü bırak, yeniden başlayalım. Evinde otur' diyeceğim. Ben evlilikten yanayım, bitsin istemiyorum. Fakat biz yapamıyoruz derse, 'Nasip' deyip ayrılırız."

YOLUN SONU GELDİ Mİ?
 
48 yaşındaki popçunun bu açıklaması, kendisinden 22 yaş küçük eşi Chloe ile 4 yıllık evliliğinde sona geldiklerini düşündürdü.

Etiketler; #serdar ortaç #serdar ortaç eşi #serdar ortaç boşanma
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