Serdar Ortaç çocuk istedi, eşi 'çekemiyorlar bizi' dedi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ı eşi Chloe Lougnnan'ın terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti. İddialara Lougnnan Instagram hesabından yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve eşi Chloe Lougnnan'ın boşanacağı, Chloe'nın Ortaç'ı terk ederek Amerika'ya gittiği gündeme düşmüştü.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ortaç, evliliğinin yolunda olduğunu ve gerekirse eşi ile yurt dışında yaşayacağını söyledi.



Bir açıklama da Chloe'den geldi. Instagram hesabında Ortaç'la birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan güzel manken, "Gıybet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi" sözünü paylaştı.







ARTIK ÇOCUK İSTİYORUM



Öte yandan Kıbrıs'ta konser veren Ortaç, artık çocuk istediğini söyledi. Eşinin çocuk isteğine her yıl 'seneye' yanıtını aldığını belirten Ortaç, 2017 yılında da çocuğu olmazsa evlatlık alacağını söyledi. İnşallah çocuğum olur diyen Ortaç, olmazsa biri kız biri erkek iki evlatlık alacağını belirtti.