Serdar Ortaç'ın büyük pişmanlığı: Allah belamı versin!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir radyo programında ilginç bir itirafta bulundu

Karabiberim şarkısı ile müzik dünyasına adım atan ve 23 yıldır dile dolanan şarkılara imza atan Serdar Ortaç, yeni albümünü tanıtmak için bir radyo programına konuk oldu.



Programda pişmanlıklarından da bahseden Ortaç, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi olması için kendisini aradığını ancak yorgun olduğu için kabul etmediğini söyledi.



O ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Yıldız Tilbe'ye bayıldığını belirten Ortaç şöyle konuştu: “Yıldız’a bayılıyorum. Yıllar önce Acun beni arayıp jüri üyesi olmamı söylemişti, hatta ‘Serdar bir program başlayacak Kenan ile seni istiyoruz’ demişti ben de çok yorgunum diyerek kabul etmemiştim Allah benim belamı versin!”