Serdar Ortaç'ın çocukla ilgili sözleri eşini kızdırdı

Yakın arkadaşı Bengü'nün düğününe katılan Serdar Ortaç, yeni evli çifte öğüt verirken "Benden önce çocuk yapacağınız kesin" demesi eşi Chloe Loughnan'ı kızdırdı

2014 yılında manken Chloe Loughnan ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yakın arkadaşı Bengü ve Selim Selimoğlu'nun düğününe katıldı. Selimoğlu çiftine bebek yapın çağrısında bulunan Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ı kızdırdı.

Bengü'nün düğününde mini konser veren Serdar Ortaç, Bengü ve Selim çiftine mutlu evliliğin sırrını verdi. harika bir evlilik olsun birbirinize kızsanız bile kızdığınız zamanlarda biraz nefes alın. Ertesi gün rahatlar ve bir daha bir şey söylemezsiniz. Benimki öyle yapıyor. Ben her zaman onu kızdıracak bir şeyler yapıyorum. benden önce çocuk yapacağınız kesin" demesi eşini kızdırdı.