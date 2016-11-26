Serdar Ortaç'ın eşi Miami'ye yerleşti. Boşanıyorlar mı?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Miami'ye yerleşen eşini ikna etmek için ABD'ye gitti ancak eli boş döndü

Serdar Ortaç'ın eşi Miami'ye yerleşti. Boşanıyorlar mı?

Ünlü popçu Sedar Ortaç'ın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolanmaya başladı. Ortaç'ın eşi Chloe, ABD'de bir ajansla anlaşıp Miami'ye yerleşti.

Serdar Ortaç, eşini Türkiye'ye dönmesi için ikna etmek amacıyla ABD'ye gitti, ancak ünlü popçu Türkiye'ye eli boş döndü.

Chloe, Ortaç'a "Ya Miami'ye taşınırız ya da bu iş biter" diyerek rest çekmişti. ayakligazete.com'un haberine göre, Ortaç'ın geri dön çabası sonuçsuz kaldı.

Etiketler; #serdar ortaç #serdar ortaç eşi #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.