Serdar Ortaç'ın eşinden güldüren gaf!

Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi büyük bir gafa imza attı

Serdar Ortaç'ın eşinden güldüren gaf!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, önceki gün bir gözlük markasında modellik yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Loughnan, oyuncu olmak istediğini söyledi. Kendine bir rol arkadaşı da beğenen Loughnan, eğer oyunculuk yaparsa rol arkadaşının 'Kıvanç Tatlıses' olmasını istedi. 

Gazetecilerin de tepkisiyle yaptığı hatayı anlayan İrlandalı Loughnan gülerek, "Tatlıtuğ olacaktı. Karıştırdım" diyerek hatasını düzeltti.

Etiketler; #serdar ortaç #serdar ortaç eşi #chloe loughnan
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