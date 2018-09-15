Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a: Kimseye güvenmeyeceksin!

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Demet Akalın'a destek oldu

Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a: Kimseye güvenmeyeceksin!
15 Eylül 2018 Cumartesi 14:16

Demet Akalın, evine gelen hacizin ardından eşi Okan Kurt’a dava açmış ve ünlü çift, 6 yıllık evliliklerini tek celsede noktalamıştı. Haciz işlemi yapılırken kopan hortumlar nedeniyle Demet Akalın’ın lüks villasını su bastı.

Demet Akalın isyanını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla dile getirdi. Akalın'a destek, şarkıcı Serdar Ortaç'tan geldi.

Ortaç,sosyal medya hesabından Demet Akalın'ın paylaşımını yayınlayarak"Evet adalet duygusallık dinlemez, herkese eşittir ancak kim yaptıysa, Demet Akalın’a; bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun. Boşver Demet, bırak hortumları koparsınlar evden, daha iyi bir ev alacaksın ilerde. Buradan bir şey öğrendin kimseye güvenmeyeceksin! Hele iş yaptığınız tüccarlara ikinizde güvenmeyeceksiniz! Onlar, ev araba dinlemez görüyorsun işte haciz koydular. Ancak Okan’da bu duruma düşmek istemezdi. O çocuğunun babası ve sen de iyi bir insansın. Bunların hepsi bir sınav geçecek Demet. Dünya kadar malın olmasın,sağlığın olsun!'

Etiketler; #serdar ortaç #demet akalın #sosyal medya
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