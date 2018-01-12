Serenay'ın yeni rolü Bergen mi olacak?

'Acıların Kadını' Bergen'in hayatını anlatan bir film çekileceği ve filmde Bergen'i Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı iddia edildi. Sarıkaya, iddialar ile ilgili açıklama yaptı

Yüzü kocası tarafından kezzapla yakılan daha sonra da yine kocası tarafından vurularak öldürülen Bergen'in hayatının filminin çekileceği öğrenildi. Filmde Bergen'i Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı iddia edildi.



Konuyla ilgili Sarıkaya, muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Sarıkaya, kendisine böyle bir teklifin geldiğini ancak şuanda net bir şeyin olmadığını söyledi. Bergen'i çok sevdiğini de anlatan Sarıkaya, daha önce Bergen'i anlatan bir kitabı da okuduğunu ve hikayesinden çok etkilendiğini anlattı.



'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen, daha 30 yaşındayken kocası tarafından önce yüzü yakılmış daha sonra da silahla vurularak öldürülmüştü. 1989 yılında öldürülen Bergen, yüzüne kezzap atıldıktan sonra sağ gözünün hasarı yüzünden sürekli saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla da biliniyordu.





