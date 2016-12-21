Sermiyan Midyat, ünlü yıldızla el ele görüntülendi

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, 'Cehennem Melekleri 3'te Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford, Antanio Banderas gibi yıldızlarla birlikte kamera karşısına geçen Natalie Burn ile aşk yaşamaya başladı

Sermiyan Midyat, Hollywood yıldızlarının rol aldığı 'Cehennem Melekleri 3' filminde Mel Gibson'ın eşini canlandıran Natalie Burn ile aşk yaşıyor.



Sermiyan Midyat, Hollywood'dan sevgili transfer etti. Ünlü oyuncunun, 'Cehennem Melekleri 3'te Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford, Antanio Banderas gibi yıldızlarla birlikte kamera karşısına geçen Natalie Burn'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.



EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER



Midyat, 'Ay Lav Yu Tuu' filminde birlikte rol aldığı Burn ile önceki akşam Bebek'te el ele objektiflere takıldı. 5 | 19 Waffle yiyen ikili, soğuk havadan birbirlerine sarılarak korunmaya çalıştı.



Bir süre yürüyen çift üşüyünce Midyat, özel şoförünü çağırtıp sevgilisiyle evinin yolunu tuttu.



Türkiye'de 'Ay Lav Yu Tuu'nun dışında 'Ghost of Garip'te de rol alan Burn, 'Cehennem Melekleri 3' filminin galasında Mel Gibson'la objektiflere poz vermişti.