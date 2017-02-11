Sesigüzel'de kötü haber geldi: 3 kez ameliyat oldu ama...

Türk Halk müziğinin ünlü ismi Nuri Sesigüzel'in sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesigüzel'in bel fıtığı nedeniyle yürümekte zorluk çektiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sesigüzel, bel fıtığı nedeniyle 3 kez ameliyat olduğunu bu yüzden fazla yürüyemediğini söyledi.

Arabaya binebildiğini, evde de dolaştığını söyleyen Sesigüzel, bunun da kendisinin şanssızlığı olduğunu ve haftaya tekrardan ameliyat olacağını açıkladı.



Sesigüzel'in sağlık durumunun kötü olduğunu ise Onur Akay, sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu. Akay, Sesigüzel'in sağlık durumunun iyi olmadığını, Sesigüzel'in yataktan bile zor kalktığını duyurdu. Sesigüzel'in üç kez ameliyat olduğunu da duyuran Akay, ancak iyileşemediğini de anlattı.

Sesigüzel açıklama yaptı

Çıkan bu haber üzerine bir açıklama da Sesigüzel'den geldi. Fazla yürüyemediğini ve yürümekte zorluk çektiğini kabul eden Sesigüzel, ancak arabaya binebildiğini ve evin içinde dolaşabildiğini söyledi. Birkaç kez ameliyat olduğunu ancak sonuç alamadığını belirten Sesigüzel, yeni iki profesörle tanıştığını ve özel hastanede ameliyat olacağını açıkladı. Şuan İstanbul'daki evinde olduğunu da belirten Sesigüzel, çiftliğine de gidip geldiğini söyledi.