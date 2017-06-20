Sevilen dizi İçerde nasıl bitti?

Sevilen dizi İçerde dün 39. bölümü ile final yaptı. Finalde korkulanın aksine mutlu bir son oldu

Show Tv'nin sevilen dizisi İçerde dün 39. bölümü ile final yaptı. Aksiyon sahneleriyle, zekice oyunlarla izleyicinin gönlüne taht kuran dizi dün son kez sevenleriyle buluştu.



Biri polisin içinde mafya öteki ise mafyanın içinde polis olan iki kardeşin birbirine bulma mücadelesinin anlatıldığı dizi sanılanın aksine mutlu sonla bitti. Köstebek filminden esinlenerek yapılan dizide başrol karakterlerinin ölmesi bekleniyordu. Ancak izleyiciyi mutlu bir son karşıladı.





Dünkü bölümde Celal öldü imajı vererek kayıplara karıştı. Ancak intikam peşinde koşan Celal, Umut'un karşısına hiç olmadık bir anda çıktı. Sevdiği kız Eylem'e evlenme teklif etmek isterken karşısında Celal'in gören Umut büyük şok yaşadı.





Celal'in Umut'u kaçırdığını öğrenen Sarp ise kardeşi bulmak için harekete geçti. Kardeşinin yerini öğrenmek amacıyla Alyanak aracılığı ile Davut'a ulaşan Sarp'ın eli, Davut'un intihara ile boş kaldı. Ancak Coşkun yine yaptı yapacağını. Umut'un yerini öğrenen Coşkun, Sarp'a yardım ederek onun kardeşini bulmasını sağladı. Celal tam Umut'u öldürecekken Sarp yetişti.



Kardeşini kurtarmak isteyen Sarp da Umut da yaralandı. İkilinin yardımına ise polis yetişti. Dizinin sonunda Celal hapise girerken, Sarp ve Umut da yaraları sarılmış bir şekilde izleyicinin karşısına çıktı.



Polisliğe başarılı bir şekilde geri dönen Sarp, başarıları sayesinde plaket alırken, plaketini de Yusuf Müdür'e adadı. Umut ise polisin içinde mafyalık yaptığı için cezaevine girdi. Dizide Alyanak ve ekibi ile Coşkun da tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Celal de cezaevinde girenler arasında yer aldı. Cezaevinde hayaller görmeye başlayan Celal, kızı Melek ve Yusuf müdürün hayalini görerek kendisini astı.