Sevilen filmdeki o şarkı yüzünden 35 bin TL ceza aldılar!

“Entarisi Dım Dım Yar” adlı türküyü “Düğün Dernek” adlı sinema filminde izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açılan Yılmaz Erdoğan’ın ortak olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) , 35 bin lira tazminata çarptırıldı

Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in oynadığı ‘Düğün Dernek’ filmindeki ‘Entarisi Dım Dım Yar’ türküsü büyük ses getirmişti. Türkünün söz ve bestesinin Osman Şan’a ait olduğunu iddia eden mirasçıları, BKM Yapım’a dava açtı.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne üç yıl önce açılan davaya göre 1978 yılında hayatını kaybeden Osman Şan’ın “Entarisi dım dım yar” adlı türkünün bestecisi ve söz yazarı olduğu belirtildi. Davalı BKM’nin “Düğün Dernek” adlı sinema filminin yapımcısı olduğu anlatılan dava dilekçesinde “Müvekkillerim 7 kişi merhum Osman Şan’ın mirasçılarıdır. Eser Osman Şan’a aittir. Bu eser anonim değildir. Bu eser ilk defa Osman Şan tarafından beş saz arkadaşıyla birlikte kurduğu Sivas yöresinde zamanın en ünlü saz heyetinde yıllarca söylenmiştir. Filmi bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi izlemiş ve 68 milyon 792 bin lira hâsılat yapmıştır. Film müziği ünlü yapmamış, müzik filmi tanıtmıştır. Basında bu şarkı tıklanma rekorları kırıyor şeklinde haber olmuştur. Youtube’da 19 milyon 431 bin kişi, dev puntolarla başlayan bu eserin tanıtım videosu filmini tıklamıştır. Ayrıca bu eser en iyi film müziği ve en iyi düet dalında birçok ödül almıştır. 42 bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz.” denildi.



BKM ise eserin MESAM ve MSG tarafından anonim kabul edildiğini ve anonim kabul edilen bu eserin filmin özgün müzik bestecisi tarafından aranje edildiğini iddia etti. Ancak mahkeme, 7 mirasçının açtığı davayı kısmen kabul ederek Yılmaz Erdoğan’ın ortağı olduğu BKM’nin izinsiz kullanım nedeniyle 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.



15 bin liralık yeni dava



Öte yandan Osman Şan’ın varisleri, mahkemenin kararının ardından yine aynı türküyü “Gönül Bahçem” adlı albümde kullanan şarkıcı Serkan Kaya’nın yapımcısı olduğu Poll Menajerlik Film Müzik şirketine 15 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “Mahkemenin kararıyla “entarisi dım dım yar” adlı eser, Sivas’ta “Tarakçı Osman” diye tanınan Osman Şan’a aittir. Ancak davalı şirketin yapımcısı olduğu Serkan Kaya adlı şarkıcı tarafından bu eser yine albümünde izinsiz kullanılmıştır. Ayrıca eserin adı “hım hım yar” olarak değiştirilmiştir. 15 bin lira tazminatın davalı müzik şirketinden tahsilini istiyoruz.” dedi.