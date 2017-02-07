Seyirci acımadı, Murat Yıldırım'ı yerden yere vurdu

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sunucu Murat Yıldırım görevi devraldı. Ancak Yıldırım, sosyal medyada yerden yere vuruldu

Senelerdir ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını ilk Kenan Işık sunmaya başlamıştı. Kenan Işık'ın geçirdiği bir kaza sonrası kendine gelememesi nedeniyle yarışmayı Selçuk Yöntem devraldı. Bir süredir Yöntem'in sunduğu yarışmada sunucu değişikliği yaşandı. Son görev ünlü oyuncu Murat Yıldırım'a verildi.



Yıldırım ilk kez seyirci karşısına çıktı, ancak ilk performansın pek de beğenildiği söylenemez.



Yarışma yayınlanmaya başlar başlamaz sosyal medya uygulaması Twitter'ı kullananlar Yıldırım'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Olumsuz yorumlarla birlikte Yıldırım'ın adı TT listesinde birinci sıraya kadar da yükseldi.



Eleştirilerin bazıları ise şöyle:



-murat yıldırım, kim milyoner olmak ister'in sunuculuğuna kayyum gibi düşmüş mübarek. Bizımle diılsın



-Kenan Işık ve Selçuk Yöntem'den sonra Murat Yıldırım olmamış.Oyunculuk tamam belki ama sunuculuk olmadı malesef..



-Murat Yıldırım pek bi tıfıl kalmış... Kenan Işık ve Selçuk Yöntem'den sonra Rutkay Aziz yada Cihan Ünal iyi olurdu...



-Kenan Işık uyansa programı Murat Yıldırım'ın sunduğunu görse tekrardan komaya girer adamcağız.



-Üzgünüm Murat Yıldırım'la olmamış senaryo ezberler gibi soruları okumakla yarışma sunuculuğu olmuyor hele de marka bir yarışma için



-Kim milyoner olmak ister yayına başladığından beri Murat Yıldırım kadar kötü bi sunucu görmemiştir heralde



-Murat Yıldırım sunucu joker hakkını kullansın ve Selçuk Yöntem e sunuculuğu devretsin.



-Murat Yıldırım 5dk işi çıkan dükkan sahibi gelene kadar yerine bakan biri gibi...Koltuk dolmamış, sunum ve ses zayıf.



-Murat Yıldırım sağ olsun yıllardır izlediğim programdan iki dakikada soğudum



-Haluk Bilginer gibi hem ses tonu mükemmel bir üstad varken neden Murat Yıldırım.. en sevdiğim programdan soğudum