Şeyma Subaşı'dan şok paylaşım: Evleniyorum

Uzun zamandır Acun Ilıcalı ile birlikte olan Şeyma Subaşı, Instagram'dan paylaştığı notla çok konuşuldu

Şeyma Subaşı'dan şok paylaşım: Evleniyorum

Uzun süredir ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte olan ve ondan bir kızı olan Şeyma Subaşı ve Acun evlenme kararı aldı.


Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı uzun süredir birlikteler. İkilinin bir de Melisa isimli kızları bulunuyor. Acun Ilıcalı eşinden boşandıktan sonra ikilinin evlenip evlenmeyeceği gündeme gelmişti. Ama ikili konuyla ilgili bugüne kadar bir açıklama yapmadı.


Instagram'dan paylaştı


Şeyma Subaşı, evlilik konusunda ise sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden bozdu. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Subaşı, fotoğrafa da, " Büyük aşkın olduğu yerde her zaman mucizeler de vardır. Evleniyorum... Evet evleniyorum..." sözlerini yazdı.
Etiketler; #acun ılıcalı #şeyma subaşı
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